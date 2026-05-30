Ultimissime Juve LIVE | il messaggio di Holm dopo l’infortunio Alajbegovic apre ai bianconeri

Holm ha inviato un messaggio dopo l’infortunio subito, mentre Alajbegovic ha espresso apertura nei confronti della squadra. Questi aggiornamenti riguardano le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 30 maggio 2026. Il toccante messaggio di Holm dopo l’infortunio: «Il mio cuore è a pezzi». Ore 20:30 – Holm sui social ha espresso la propria tristezza dopo l’infortunio. Per lui non ci sarà la possibilità di disputare il Mondiale. Le ultime Juve senti Alajbegovic: «Sono pronto per il campionato italiano e i bianconeri sono il top. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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