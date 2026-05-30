Il Bologna ha scelto un nuovo allenatore e ha già deciso il suo futuro. Tedesco, attuale tecnico, ha già annunciato che lascerà la squadra per un'altra destinazione. La scelta di portare Tedesco sulla panchina è vista come una mossa ambiziosa, mentre il successore sarà un tecnico già deciso e pronto a iniziare la nuova avventura. La squadra ha comunicato ufficialmente il cambio di guida tecnica nei prossimi giorni.

? Punti chiave Chi è il tecnico che ha già deciso la sua prossima meta?. Perché l'arrivo di Tedesco è considerato una mossa ambiziosa per Bologna?. Come influirà la scelta di Sartori sul futuro tecnico del club?. Perché l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire un allenatore in campo?.? In Breve Ulivieri cita l'episodio del 1997 tra lui e il presidente Gazzoni alla Fiorentina.. L'ottavo posto del Bologna ha impedito la partecipazione alle coppe europee.. L'evento a Pescara ha visto la partecipazione di Allegri ed Eusebio Di Francesco.. La gestione emotiva dei giocatori resta un compito umano contro l'intelligenza artificiale.. A Pescara, giovedì sera, Renzo Ulivieri ha analizzato il mercato degli allenatori parlando del possibile arrivo di Domenico Tedesco al Bologna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ulivieri sul Bologna: Tedesco mossa ambiziosa, Italiano già deciso

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