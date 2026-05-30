Fabio Panetta non ignora dazi, guerre, shock energetici e inflazione, ma rifiuta la postura difensiva. Il messaggio è netto: l’Italia non può limitarsi ad amministrare la debolezza, deve trasformare risparmio, industria, ricerca e capitale umano in produttività. Lo slancio, avvisa il Governatore di Bankitalia, "si è attenuato" e l’economia "rimarrà debole nei prossimi mesi" e, anzi, negli scenari peggiori potrebbe "ristagnare o contrarsi". Ma la diagnosi non è una resa: "Senza un deciso aumento della produttività, l’economia italiana potrebbe restare ancorata a tassi di crescita strutturalmente modesti". LA TECNOLOGIA Il cuore delle considerazioni finali del numero uno di Palazzo Koch è l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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INFLAZIONE ai massimi Ecco il BTP!

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"Ue a rischio recessione con inflazione al 5%. Francia e Italia non possono ampliare il deficit"L’Unione Europea si trova di fronte a segnali di rallentamento economico, con l’inflazione che si attesta al 5%.

Banche UE: cala il capitale, rischio tagli ai dividendi per l’inflazioneLe banche dell’Unione Europea hanno registrato un calo del capitale, secondo le ultime rilevazioni.

Temi più discussi: Ue, rischio inflazione al 6%; Nell’UE più di 72 milioni di persone a rischio di povertà nel 2024; L'Ue taglia le stime di crescita 2026, la crisi nello stretto di Hormuz fa salire l’inflazione; Shock energetico, l’UE vede nero: crescita giù e inflazione su. Italia maglia nera.

Sarà il MERCATO a regolare i conti e a ripristinare equilibri. Chi (Cina? Asia?) terrà a bada l'inflazione, nel suo territorio, sarà molto avvantaggiato. La UE è naftalinica, vecchia, in tutto, purtroppo. Solo unita POLITICAMENTE si può risollevare. Corsera x.com

L'allarme del Fmi: Ue al bivio, rischio recessione con inflazione al 5%. Francia e Italia non possono ampliare il deficitI paesi con un elevato debito pubblico e senza margini di manovra fiscale non possono permettersi di ampliare i deficit: lo scrive Alfred Kammer, direttore del Dipartimento europeo del Fondo monetario ... ilgiornale.it

Shock energetico, l’Ue vede nero. Per l’Italia crescita quasi dimezzata e inflazione al 3,2%Le previsioni economiche di primavera di Bruxelles tagliano le stime sul Pil: Roma ultima per crescita nel 2027. Dombrovskis: Flessibilità Italia? Serve ... repubblica.it