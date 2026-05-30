Ue rischio inflazione al 6%
L'inflazione nell’Unione Europea potrebbe raggiungere il 6%, secondo le stime recenti. Fabio Panetta, membro del consiglio, ha sottolineato che, nonostante la presenza di dazi, conflitti commerciali, shock energetici e pressione sui prezzi, non si adotta una strategia difensiva. La sua posizione si concentra su un approccio attivo, senza indicare misure specifiche, mantenendo un tono di cautela sulle prospettive economiche.
Fabio Panetta non ignora dazi, guerre, shock energetici e inflazione, ma rifiuta la postura difensiva. Il messaggio è netto: l’Italia non può limitarsi ad amministrare la debolezza, deve trasformare risparmio, industria, ricerca e capitale umano in produttività. Lo slancio, avvisa il Governatore di Bankitalia, "si è attenuato" e l’economia "rimarrà debole nei prossimi mesi" e, anzi, negli scenari peggiori potrebbe "ristagnare o contrarsi". Ma la diagnosi non è una resa: "Senza un deciso aumento della produttività, l’economia italiana potrebbe restare ancorata a tassi di crescita strutturalmente modesti". LA TECNOLOGIA Il cuore delle considerazioni finali del numero uno di Palazzo Koch è l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
INFLAZIONE ai massimi Ecco il BTP!
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Il governatore della Banca d’Italia nelle Considerazioni Finali: guerre e dazi minacciano la ripresa, rischio inflazione al 6% nell’Eurozona facebook
Sarà il MERCATO a regolare i conti e a ripristinare equilibri. Chi (Cina? Asia?) terrà a bada l'inflazione, nel suo territorio, sarà molto avvantaggiato. La UE è naftalinica, vecchia, in tutto, purtroppo. Solo unita POLITICAMENTE si può risollevare. Corsera x.com
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