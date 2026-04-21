Numerosi studi indicano che l’attività fisica durante e dopo una diagnosi di tumore può influenzare gli esiti clinici. La pratica regolare di esercizio fisico è associata a una maggiore efficacia delle terapie e a un minor rischio di recidiva. Inoltre, mantenersi attivi sembra aumentare le probabilità di sopravvivenza, offrendo ai pazienti un complemento importante alle cure mediche.

Fare attività fisica durante e dopo un tumore non solo è possibile, ma può incidere positivamente sugli esiti clinici, migliorando l’efficacia delle terapie, riducendo il rischio di recidiva e aumentando le chance di sopravvivenza. La visione sempre più integrata del percorso di cura oncologico, che si sta affermando negli ultimi anni, affianca ormai l’esercizio fisico alle terapie farmacologiche. Be Active Lab . È nel seno di questa visione che nasce Be Active Lab, la piattaforma digitale realizzata da Amgen insieme a un board multidisciplinare di oncologi, ematologi, medici dello sport e chinesiologi, che offre programmi personalizzati lungo tutto il percorso di cura.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attività fisica arma contro il tumore: aumenta l’efficacia delle terapie

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