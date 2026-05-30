Il club ha annunciato che il giocatore ex Arsenal rimarrà in squadra anche nella prossima stagione. La decisione arriva dopo aver conquistato la salvezza già sul campo, con largo anticipo rispetto alla fine del campionato. La conferma dell’atleta è stata comunicata ufficialmente e si aggiunge alla stabilità del roster per la prossima annata. La squadra si prepara così a proseguire il percorso con il medesimo elemento tra le proprie fila.

2026-05-30 15:11:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: Ha conquistato la salvezza sul campo in netto anticipo e con questa anche la conferma per la prossima stagione. Sarà ancora Carlos Cuesta a guidare il Parma nel campionato 2026-2027. Del resto l’allenatore spagnolo ha un contratto per un altro anno con opzione per quella successiva e dopo l’incontro di oggi tra lo stesso tecnico, il ceo Cherubini e il ds Pettinà, ogni possibile dubbio sulla sua possibile permanenza è stato cancellato. Fumata bianca, con ogni probabilità Carlos Cuesta sarà l’allenatore del Parma anche nella prossima stagione. E’ quanto filtra da fonti vicine al club crociato dopo il vertice tra la dirigenza e il tecnico spagnolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Cherubini blinda Cuesta a Parma: l’ex Arsenal confermato per la prossima stagione

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