Il costo del restauro della Reflecting Pool è passato da 1,8 milioni a 13 milioni di dollari. La decisione di cambiare il colore del fondo della vasca ha contribuito all'aumento del budget.

? Punti chiave Come si giustifica un aumento di budget da 1,8 a 13 milioni?. Perché Trump ha deciso di cambiare il colore del fondo della vasca?. Chi ha causato il rincaro dei costi per il restauro del monumento?. Quali sono le reali condizioni in cui si trovava la Reflecting Pool?.? In Breve Budget salito da 1,8 a 13,1 milioni di dollari rispetto alla stima iniziale.. Intervento avviato lo scorso aprile per il 250esimo anniversario degli Stati Uniti.. Progetto prevede nuovo rivestimento blu bandiera americana sul fondo della vasca.. Lavori presso il Lincoln Memorial a Washington D.C. per ripristinare il decoro.. Trump difende il restauro della Reflecting Pool contro le critiche sulla gestione dei costi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump sul restauro della Reflecting Pool: ‘I costi sono giustificati

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Trumps Reflecting Pool Repair Cost Keeps Rising

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