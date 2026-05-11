Lincoln Memorial | appalto senza gara per il blu della Reflecting Pool
In un'operazione riguardante il Lincoln Memorial, è stato affidato senza procedura di gara pubblica il lavoro di fornitura del colore blu per la Reflecting Pool. Il costo stimato inizialmente potrebbe quasi raddoppiare, sollevando interrogativi sulla scelta di escludere la gara ufficiale. L'amministrazione responsabile ha preso questa decisione senza coinvolgere una procedura di concorso, facendo sorgere alcune domande sui motivi di questa scelta.
? Domande chiave Perché il costo finale potrebbe raddoppiare rispetto alla cifra iniziale?. Chi ha deciso di escludere la gara pubblica per l'appalto?. Come si collegano queste nomine ai rimpasti nel Ministero della Cultura?. Quali influenze politiche hanno determinato la scelta della Atlantic Industrial Coatings?.? In Breve Costi finali stimati dal National Park Service superano i 12 milioni di dollari.. Atlantic Industrial Coatings riceve l'incarico per tonalità blu cobalto e blu cielo.. Sottosegretario rimosso dal ministero della Cultura alimenta tensioni tra Giuli e Meloni.. Influenze del funzionario defenestato coinvolgono settori Sanità, Agricoltura, Sport ed Energia.🔗 Leggi su Ameve.eu
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