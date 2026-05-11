Lincoln Memorial | appalto senza gara per il blu della Reflecting Pool

In un'operazione riguardante il Lincoln Memorial, è stato affidato senza procedura di gara pubblica il lavoro di fornitura del colore blu per la Reflecting Pool. Il costo stimato inizialmente potrebbe quasi raddoppiare, sollevando interrogativi sulla scelta di escludere la gara ufficiale. L'amministrazione responsabile ha preso questa decisione senza coinvolgere una procedura di concorso, facendo sorgere alcune domande sui motivi di questa scelta.

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