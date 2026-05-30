Un bus ha investito un’auto durante la notte, provocando un incidente grave. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere e prestare assistenza. Il bilancio comprende diversi feriti e almeno una vittima. La strada è rimasta chiusa per le operazioni di soccorso, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Il buio della notte è stato improvvisamente squarciato dal fragore delle lamiere accartocciate e dalle luci intermittenti dei mezzi di soccorso, trasformando un tratto di strada normalmente trafficato in uno scenario desolante di distruzione. In un attimo, la routine di decine di automobilisti in coda si è trasformata in un incubo senza via d’uscita. Un impatto devastante, arrivato alle spalle delle vetture ferme, non ha lasciato il tempo di reagire, spezzando vite e lasciando dietro di sé una scia di feriti e lamiere. La violenza dello scontro ha subito delineato i contorni di un dramma immane, dove l’improvvisa mancanza di decelerazione da parte di un mezzo pesante ha generato conseguenze catastrofiche per chi si trovava sulla traiettoria di quella corsa incontrollata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragico incidente, bus travolge auto: è strage. Bilancio terribile

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Milano, autobus travolge una moto: quattro feriti

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