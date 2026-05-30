Traffico Roma del 30-05-2026 ore 20 | 30
Il traffico a Roma alle 20:30 del 30 maggio 2026 mostrava code e rallentamenti in diverse zone della città. La sera, si registravano congestioni principali nelle arterie centrali e nelle vie di accesso alle zone interessate dall'ultima tappa del Giro d’Italia. Le autorità hanno segnalato traffico intenso lungo alcune direttrici principali, con veicoli in movimento lento o fermi in alcuni punti. Non sono stati riportati incidenti o altre situazioni di particolare gravità.
Luceverde Roma Bentrovati domani domenica a Roma ospiterà l'ultima tappa del giro d'Italia grande attesa con un circuito scenografico che partendo da Ostia passerà per le vie del centro della capitale dei Fori Imperiali e Colosseo dalle 8 di domenica prima dell'allestimento del percorso poi Per lo svolgimento della corsa inizieranno i primi divieti di transito lungo le strade interessate dal passaggio della carovana ciclistica delle 13 chiuse al traffico le carreggiate centrali della Cristoforo Colombo per l'intero percorso compresi i tratti del lungomare e il percorso dell'aria di Ostia chiusa via del Pigneto per una voragine che si è. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Nel traffico di Roma
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