Traffico Roma del 30-05-2026 ore 20 | 30

Notizia in breve

Il traffico a Roma alle 20:30 del 30 maggio 2026 mostrava code e rallentamenti in diverse zone della città. La sera, si registravano congestioni principali nelle arterie centrali e nelle vie di accesso alle zone interessate dall'ultima tappa del Giro d’Italia. Le autorità hanno segnalato traffico intenso lungo alcune direttrici principali, con veicoli in movimento lento o fermi in alcuni punti. Non sono stati riportati incidenti o altre situazioni di particolare gravità.