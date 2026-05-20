Alle 20:30 del 20 maggio 2026, a Roma si sono registrate lunghe code sulla tangenziale est a causa di un incidente. La strada risulta particolarmente congestionata, con rallentamenti visibili nel traffico. La situazione interessa le corsie principali, creando disagi per gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per gestire il traffico e chiarire le cause dell’incidente. La circolazione rimane rallentata in entrambe le direzioni coinvolte.

Luceverde Roma Buonasera si allungano le code sulla tangenziale est e code causate da un incidente in entrambe le direzioni si sta quindi in coda verso lo stadio Olimpico tra il video a Roma L'Aquila e la Salaria è in direzione San Giovanni 3 la Farnesina e la Salaria e certamente la pioggia Non agevola gli spostamenti sul Raccordo Anulare si sta in coda a tratti tra uscite per la Pontina è la nelle due direzioni in uscita dalla città si registrano code sulla via Flaminia da Corso di Francia fino al Raccordo Anulare Ma anche sulla via Salaria da viale Liegi fino all'incrocio per via dei Prati Fiscali Ti ricordo che questa notte il sottovia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-05-2026 ore 20:30

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Nel traffico di Roma

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