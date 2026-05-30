A Terni, l’autore Alessandro Robecchi presenta il suo nuovo romanzo, un noir che combina elementi di giallo e satira. La narrazione ruota attorno a due personaggi identificati come il Biondo e Quello con la cravatta, coinvolti in un omicidio che si trasforma in una scena di commedia satirica. L’evento si svolge presso il teatro comunale, dove l’autore ha illustrato le caratteristiche della sua opera. La presentazione ha attirato un pubblico interessato alla fusione tra generi e alle tematiche trattate nel libro.

? Domande chiave Chi sono il Biondo e Quello con la cravatta?. Come può un omicidio trasformarsi in una commedia satirica?. Perché Robecchi usa il riso per raccontare la crudeltà del reale?. Dove si incontrerà l'autore che ha collaborato con Maurizio Crozza?.? In Breve Appuntamento sabato 30 maggio ore 17.30 presso la biblioteca comunale BCT di Terni.. Protagonisti del romanzo sono i killer Biondo e Quello con la cravatta.. Autore ha vinto il Premio Viareggio per la satira politica nel 2001.. Serie televisiva Monterossi con Fabrizio Bentivoglio tratta dal libro del 2014.. L’appuntamento con la letteratura noir arriva a Terni questo sabato 30 maggio alle ore 17. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, il noir di Alessandro Robecchi: killer e satira in BCT

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alessandro Robecchi e l’etica del killer a Milano: “Nel dubbio, fatturare”Milano è al centro di un episodio che coinvolge Alessandro Robecchi e le sue dichiarazioni su un tema delicato.

La satira acuta di Robecchi sul voyeurismo delle masseUn commento di Robecchi paragona il voyeurismo delle masse a un'azienda, sottolineando come anche due killer professionisti possano affrontare...

Si parla di: Terni: Alessandro Robecchi ospite in Bct per presentare ‘Omicidi Srl’.

La satira acuta di Robecchi sul voyeurismo delle masseAnche quella di due killer professionisti può essere un’azienda come le altre, con problemi di budget, fatturato, risparmi sulle spese. È su questa normalizzazione aziendalistica del crimine, in nome ... ecodibergamo.it

Il tallone da killer, romanzo comico noir di Robecchi(di Paolo Petroni) ALESSANDRO ROBECCHI, ''TALLONE DA KILLER'' (SELLERIO, pp. 342 - 16,00 euro) - Ironico come il gioco di parole del titolo è tutto questo ultimo, godibilissimo romanzo comico noir di ... ansa.it