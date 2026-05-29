Un commento di Robecchi paragona il voyeurismo delle masse a un'azienda, sottolineando come anche due killer professionisti possano affrontare questioni di budget, fatturato e risparmi. La riflessione mette in luce un parallelo tra un’attività criminale e la gestione aziendale, evidenziando aspetti economici e organizzativi comuni. La satira si rivolge alla tendenza delle persone a voyeurismo di massa, paragonandola a un’attività imprenditoriale.

Anche quella di due killer professionisti può essere un’azienda come le altre, con problemi di budget, fatturato, risparmi sulle spese. È su questa normalizzazione aziendalistica del crimine, in nome del cinismo e della logica del profitto, che Alessandro Robecchi gioca anche con il suo ultimo nato: «Omicidi Srl», che già dal titolo insiste su questi temi imprenditoriali. Continuano le gesta, o meglio gli affari, del Biondo e di Quello con la cravatta, inaugurati dal precedente «Il tallone da killer» (ivi, 2025). Una Premiata ditta, la Snap Srl, che si occupa di «ammazzare la gente in modo che sembri un incidente e farla franca». In questo secondo episodio si intrecciano e avvicendano diverse trame, o committenze omicidiarie. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La satira acuta di Robecchi sul voyeurismo delle masse

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