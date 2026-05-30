Terme inizia l’era Gironi | all’orizzonte il via libera ai bilanci 2024 e 2025

Da lanazione.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’assemblea dei soci ha approvato ufficialmente la nomina del nuovo amministratore delle Terme, un commercialista di Sesto Fiorentino. La decisione è stata comunicata ieri mattina da Regione e Comune, che rappresentano i soci. Con questa nomina, si apre la strada all’approvazione dei bilanci per il 2024 e il 2025. La nomina di Gironi segna l’inizio di una nuova gestione per l’azienda termale.

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Montecatini Terme, 30 maggio 2026 – Alle Terme inizia l’era del nuovo amministratore Gianni Gironi. L’assemblea dei soci, Regione e Comune, ha ufficializzato ieri mattina la nomina del commercialista di Sesto Fiorentino alla guida dell’azienda. Nella prossima seduta, prevista a fine mese, saranno portati in approvazione i bilanci 2024 e 2025 della società, con la riduzione del capitale sociale in seguito alla svalutazione subita dagli immobili tra il primo e il secondo tentativo di vendita dei beni immobili, strategici e non. Le Terme restano in attesa del via libera della Soprintendenza di Lucca ai bandi relativi alle offerte irrevocabili di acquisto presentate da soggetti pubblici e privati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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