L’assemblea dei soci ha approvato ufficialmente la nomina del nuovo amministratore delle Terme, un commercialista di Sesto Fiorentino. La decisione è stata comunicata ieri mattina da Regione e Comune, che rappresentano i soci. Con questa nomina, si apre la strada all’approvazione dei bilanci per il 2024 e il 2025. La nomina di Gironi segna l’inizio di una nuova gestione per l’azienda termale.

Montecatini Terme, 30 maggio 2026 – Alle Terme inizia l’era del nuovo amministratore Gianni Gironi. L’assemblea dei soci, Regione e Comune, ha ufficializzato ieri mattina la nomina del commercialista di Sesto Fiorentino alla guida dell’azienda. Nella prossima seduta, prevista a fine mese, saranno portati in approvazione i bilanci 2024 e 2025 della società, con la riduzione del capitale sociale in seguito alla svalutazione subita dagli immobili tra il primo e il secondo tentativo di vendita dei beni immobili, strategici e non. Le Terme restano in attesa del via libera della Soprintendenza di Lucca ai bandi relativi alle offerte irrevocabili di acquisto presentate da soggetti pubblici e privati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terme, inizia l’era Gironi: all’orizzonte il via libera ai bilanci 2024 e 2025

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