Teramo un triangolare di calcio per il Bambino Gesù | sport e musica
A Teramo si svolge un triangolare di calcio con squadre All Stars, accompagnato da musica dal vivo. La partita si gioca al campo Bonolis, coinvolgendo team selezionati appositamente. I fondi raccolti durante l’evento saranno destinati alla Fondazione Bambino Gesù. L’evento unisce sport e intrattenimento, con l’obiettivo di supportare le attività benefiche della fondazione. La partecipazione di pubblico e il contributo economico sono stati promossi attraverso campagne locali.
? Domande chiave Chi affronterà le selezioni All Stars nel triangolare al Bonolis?. Come verranno utilizzati i fondi raccolti per la Fondazione?. Quali artisti animeranno il palcoscenico tra musica e sport?. Come può un biglietto da 7 euro aiutare i piccoli pazienti?.? In Breve Torneo preliminare per scuole calcio locali dalle ore 16:00 allo Stadio Bonalis.. Esibizioni musicali di Exentia, MusicAbili, Jacopo Di Gianvito ed Emanuele Graziano.. Premi in libri di testo per il miglior tema scolastico durante l'evento.. Biglietti disponibili a 7 euro tramite circuito online Ciaotickets o rivenditori.. Il 13 giugno lo Stadio Bonolis di Teramo ospiterà il triangolare Abruzzo di Cuore per sostenere la Fondazione Bambino Gesù. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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