Teramo un triangolare di calcio per il Bambino Gesù | sport e musica

Notizia in breve

A Teramo si svolge un triangolare di calcio con squadre All Stars, accompagnato da musica dal vivo. La partita si gioca al campo Bonolis, coinvolgendo team selezionati appositamente. I fondi raccolti durante l’evento saranno destinati alla Fondazione Bambino Gesù. L’evento unisce sport e intrattenimento, con l’obiettivo di supportare le attività benefiche della fondazione. La partecipazione di pubblico e il contributo economico sono stati promossi attraverso campagne locali.