Sophia Wagner individua nel malcontento di Erik Klee una grande opportunità. Nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore la donna proverà a convincerlo a lavorare per lei, mettendo a rischio gli equilibri tra alleati e aprendo scenari imprevedibili per il futuro del Fürstenhof. Le prossime puntate di Tempesta d’Amore si preparano a portare in scena una nuova strategia destinata a creare tensioni e sospetti. Al centro della vicenda ci sarà ancora una volta Sophia Wagner, personaggio che fin dal suo ingresso ha dimostrato di saper sfruttare ogni debolezza dei suoi avversari. La donna, infatti, sembra pronta a compiere un passo particolarmente importante: tentare di attirare dalla propria parte Erik Klee. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Tempesta d’Amore, Sophia tenta Erik: l’offerta segreta che può dividere i Saalfeld!

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