Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo cinque militari statunitensi e distruggendo due droni spia. L’attacco si è verificato nel contesto delle tensioni tra Teheran e gli Stati Uniti. Non ci sono state vittime tra i civili. Le autorità locali hanno confermato l’incidente e avviato le verifiche sulla provenienza del missile. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulle eventuali conseguenze o risposte.

Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait ferendo cinque americani e dustruggendo due droni spua. Lo riporta Iran International. L'attacco missilistico ha ferito cittadini americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi MQ-9 Reaper, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh-110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali Al Salem. Circa cinque persone, tra cui appaltatore e militari in servizio attivo, hanno riportato ferite, fortunatamente non gravi. Un MQ-9 Reaper è stato distrutto e almeno un altro è stato gravemente danneggiato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Teheran attacca l'Iraq: feriti 5 americani e distrutti due droni-spia

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Guerra Usa-Iran, Teheran di nuovo sotto attacco, colpite tv di Stato e quartier generale pasdaran

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