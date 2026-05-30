team jakini ancora al top successo internazionale

Un atleta del Team Jakini ha ottenuto un risultato positivo in un evento di kickboxing in Svizzera. Il combattente, nato nel 2010, ha partecipato al galà Skendo’s Fight Night a Frauenfeld, che ha visto la partecipazione di professionisti e dilettanti provenienti da vari paesi europei. L’evento si è svolto in un contesto internazionale, con atleti di diversi livelli e nazionalità. Il giovane ha combattuto in questa competizione senza ulteriori dettagli sui risultati.

AREZZO Un successo internazionale nella kickboxing per Vlad Pascu. Il giovane atleta del Team Jakini, nato nel 2010, ha combattuto nella svizzera Frauenfeld in occasione del galà di combattimento Skendo’s Fight Night che ha riunito atleti professionisti e dilettanti da diversi Paesi europei. Pascu ha incrociato i guantoni nei -65kg della categoria Junior con il campione nazionale rumeno Yanis Savu con cui ha disputato un incontro di altissimo livello che, al termine delle tre riprese, ha visto il verdetto unanime dei giudici premiare il portacolori della kickboxing aretina. Il match di Pascu è stato caratterizzo da intensità tecnica e da... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Un successo internazionale nella kickboxing per Vlad Pascu del Team JakiniVlad Pascu del Team Jakini ha vinto a Frauenfeld in Svizzera durante il galà Skendo’s Fight Night.

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