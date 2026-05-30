Tante feste Fish Parade padel concerto auto e moto d’epoca | il week-end in città

Nel fine settimana a Bergamo si svolgono numerosi eventi: la Fish Parade attraversa le strade centrali, mentre numerose feste animano i quartieri. Si svolge anche un torneo di padel, con partite che attirano appassionati da tutta la provincia. In piazza si tiene un concerto all’aperto, e nelle zone periferiche si possono ammirare auto e moto d’epoca in esposizione. Molte iniziative si svolgono anche nelle aree dedicate alle attività all’aperto.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano tante feste e sagre, “Padel in Piazza” a ChorusLife, Fish Parade (sabato), il carnevale boliviano (domenica), la nuova edizione di Bergamo Historic Gran Prix (domenica) e FeFéstival al Piazzale degli Alpini. Da annotare, inoltre, la mostra “Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna” all’Accademia Carrara, il “Mercatino dei libri” allo Spazio Civico Rina Sara Virgillito (sabato), il concerto de La Magnifica Quartet al Ridotto Gavazzeni (sabato), il Quartetto Acero all’Arena Santa Lucia (domenica), la Festa alla Madonna della Castagna, la sagra della carbonara e degli arrosticini al Piazzale degli Alpini, la nuova domenica per Ville, Palazzi e Castelli, le proposte per il quinto compleanno del Daste e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Notte bianca, Papa Gio Run, padel, arrosticini, vino e feste: il week-end in cittàNel fine settimana a Bergamo si svolgono diverse iniziative, tra cui una notte bianca, eventi sportivi di padel, feste con arrosticini e vino.

Padel in piazza, Riccardo III, Lillo e Bruno Bozzetto, film e Luna Park: il week-end in cittàNel fine settimana a Bergamo si svolgeranno diverse iniziative, tra cui eventi sportivi e culturali.