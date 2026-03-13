In un’epoca in cui l’alimentazione è spesso veloce, stressante e ricca di cibi processati, si sente spesso chiedere se gli integratori vitaminici siano necessari. Molti si affidano a questi prodotti senza un reale bisogno, mentre altri li evitano senza consultare un medico. La questione riguarda chi li assume, cosa cercano di integrare e quando è effettivamente utile farlo.

In un’epoca in cui l’alimentazione è spesso veloce, stressante e ricca di cibi processati, la domanda “ho bisogno di integratori?” è sempre più diffusa. Tra suggerimenti sui social, pubblicità e consigli non sempre scientifici, diventa difficile capire quando l’integrazione vitaminica sia realmente necessaria. Per fare chiarezza, abbiamo intervistato il Dott. Fabio Gregu, biologo nutrizionista, che ci guida tra miti e realtà dell’integrazione, spiegando quando è utile, quali carenze sono più diffuse e quali rischi comporta un uso non mirato. Secondo il Dott. Gregu, l’integrazione di vitamine e minerali ha senso soprattutto quando le carenze sono documentate dagli esami del sangue o in momenti di maggiore fabbisogno dell’organismo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Integratori vitaminici, quando servono davvero: gli errori da non commettere

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