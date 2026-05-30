Superenalotto | jackpot a 172,5 milioni il record è sempre vicino

Il jackpot del Superenalotto ha raggiunto i 172,5 milioni di euro. L'ultima estrazione ha visto uscire i numeri 2, 15, 23, 34, 45, 56, con il numero Jolly 8 e Superstar 4. Il montepremi è vicino al record storico del 2010, che si attestò a circa 177 milioni di euro. La differenza attuale rispetto a quella cifra è di circa 4,5 milioni.

? Punti chiave Quanto manca al superamento del record storico del 2010?. Quali numeri sono stati estratti per l'ultima combinazione vincente?. Come è stata ripartita la cifra di 3,4 milioni tra i premi?. Perché il jackpot sta raggiungendo cifre così vicine al primato assoluto?.? In Breve Numeri estratti il 30 maggio: 63, 39, 8, 71, 13, 21, Jolly 72, SuperStar 56.. Premi minori distribuiti durante l'estrazione per un totale di 3.403.260 euro.. Record storico del 30 ottobre 2010 pari a 177.729.043,16 euro.. Jackpot attuale quarta vincita più alta della storia del gioco..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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