Durante la partita delle leggende allo stadio Maradona, Lorenzo Insigne è tornato a giocare sul campo del suo passato. Dopo il match, ha dichiarato di aver avuto un’emozione unica nel tornare al Maradona. Ha anche parlato del suo rapporto con l’allenatore italiano, esprimendo il suo pensiero senza approfondire ulteriori dettagli. La partita ha coinvolto diversi ex calciatori e si è svolta in un clima di festa.

Durante la partita delle leggende andata in scena questa sera allo stadio Maradona, Lorenzo Insigne, leggenda a sua volta del Napoli, ha risposto a qualche domanda, parlando della serata, del suo futuro e di quello del Napoli, dove l’ex numero 24 ha dato la sua opinione in caso di arrivo di Vincenzo Italiano come allenatore. Le parole di Insigne sul ritorno al Maradona. Ad Insigne sono state chieste le sensazioni sul ritorno al Maradona, che il giocatore ha commentato così: “Tornare al Maradona? Sono entusiasta, questa è casa mia. Sono molto contento di aver rivisto vecchi compagni di squadra; soprattutto Mertens e Callejon, non me ne vogliano gli altri, ma con loro abbiamo scritto una pagina, seppur piccola, della storia del Napoli e di questo sono orgoglioso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Insigne torna al Maradona: “Emozione unica. Italiano? Ecco il mio pensiero”

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Serie A : Lavezzi torna a Napoli: emozioni e ricordi per i tifosi

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