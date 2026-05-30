Storia di un piatto di pasta e quattro campioni al Giro

Da gazzetta.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 1966, al Giro d’Italia, quattro campioni si sono confrontati, tra amicizia e rivalità. Motta, Adorni, Anquetil e Gimondi hanno gareggiato insieme, ognuno con il proprio stile e obiettivi. Durante la corsa, si sono affrontati in diverse tappe, lasciando tracce di competizione e rispetto reciproco. La gara si è conclusa con la vittoria di Adorni, mentre gli altri hanno completato il percorso tra sfide e alleanze temporanee. La corsa ha visto anche un episodio con un piatto di pasta portato in corsa, simbolo di convivialità tra i corridori.

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È la sedicesima tappa del Giro d'Italia, il 3 giugno 1966, un venerdì. I corridori sono partiti da Brescia per 143 chilometri di strada fino a Bezzecca, in Trentino. La foto la scattano pochi minuti dopo la partenza: Jacques Anquetil, con indosso il cappello da chef, offre un piatto di spaghetti ad alcuni suoi colleghi del gruppo. Il primo a buttarsi è Vittorio Adorni, vincitore del Giro l’anno precedente, che proprio il giorno prima ha perso la maglia rosa. A portargliela via è stato il ragazzo a sinistra nella foto, Gianni Motta, 23 anni. Anche l’altro giovane, quello a destra, allunga un braccio perché ha fame: è Felice Gimondi, un Tour vinto l’anno prima, al debutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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