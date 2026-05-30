Un'attrazione su Millennium Falcon è stata aperta nei parchi Disney World e Disneyland. La nuova esperienza è disponibile in occasione dell’uscita del film “Star Wars: The Mandalorian e Grogu”. I visitatori possono salire a bordo del famoso velivolo e vivere un’esperienza immersiva. La struttura si trova in aree dedicate ai temi di Star Wars, con dettagli e ambientazioni ispirate alla saga. La novità è accessibile a partire da questa settimana.

Walt Disney World e Disneyland hanno lanciato una nuova esperienza nei parchi a tema proprio in tempo per l’uscita del nuovo film “Star Wars: The Mandalorian e Grogu”. Presso Star Wars: Galaxy’s Edge a Disneyland e Walt Disney World, i visitatori possono unirsi a The Mandalorian e Grogu in “Millennium Falcon: Smugglers Run”, una nuova missione alla ricerca di un ex ufficiale imperiale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Star Wars, la nuova attrazione di Disney World a bordo del Millennium Falcon

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STAR WARS SEQUEL TRILOGY RETCONNED!! – The Best Thing Disney Can Do is ABSOLUTELY NOTHING

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