“Non abitare più il mondo”. Con questo titolo e un lungo approfondimento, la Treccani mette in luce un fenomeno di disagio presente nella nostra società, in aumento, ma di cui si parla poco. È Nicola Boccola, psicologo giuridico e mediatore familiare, spiegare dettagliatamente il cosiddetto “barbonismo domestico”. Di cosa si tratta. “La condizione per cui l’abitazione di un individuo socialmente funzionante raggiunge gradualmente il livello di entropia di un accampamento provvisorio, senza che gli abitanti sembrano trovarlo degno di nota. Spesso come risposta di isolamento alla perdita di lavoro o relazioni significative”. In pratica, quindi, è una sorta di "esclusione e isolamento sociale che caratterizza l’esistenza di chi vive da barbone dentro la propria abitazione", sottolinea Boccola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spunta l'allerta per il "barbonismo domestico". Cos'è e perché preoccupa

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