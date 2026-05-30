Spalletti ed Elkann sono rimasti sorpresi per due trasferimenti che non si sono concretizzati, nonostante le aspettative di chiudere l'accordo. I due avevano in programma due acquisti, ma entrambi sono saltati all'ultimo momento. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi del mancato accordo. La situazione ha creato tensione tra le parti coinvolte, che avevano puntato su quei trasferimenti. La società non ha confermato né smentito le ragioni di questi fallimenti.

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© Juventusnews24.com - Spalletti ed Elkann sono rimasti spiazzati da questi due mancati arrivi: pensavano fosse fatta

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