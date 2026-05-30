Durante un controllo di routine, un uomo è stato trovato in possesso di droga e pistole. La polizia ha sequestrato le sostanze e le armi. In tribunale, la pena è stata ridotta rispetto alle richieste iniziali.

Era stato fermato durante un controllo di routine per strada dalla Polizia, ed era andato tutto liscio. Poi, però, gli agenti avevano voluto approfondire e si erano presentati a casa sua con tanto di unità cinofile. Durante il blitz, disposto insieme agli investigatori, nell’appartamento avevano trovato 155 grammi di cocaina, dosi di hashish oltre a due revolver, un bilancino e contanti, riconducibili all’attività di spaccio. Così un 40enne di origini albanesi e residente ad Altopascio era stato arrestato in flagranza e finito per direttissima a fine marzo davanti al giudice Antonio Romano che aveva convalidato l’arresto e disposto come... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sorpreso con droga e pistole. Pena ridotta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Controlli straordinari: un giovane sorpreso con la droga, un uomo in carcere per espiare la penaNelle ultime settimane, i carabinieri di Fasano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nel territorio, disposto dal comando...

Sestri Levante, uccise la moglie con un colpo di pistola dopo una lite, pena ridotta per l’ex comandante Gian Paolo BreganteA Sestri Levante, un uomo ha ucciso la moglie con un colpo di pistola durante una lite.

Temi più discussi: Casnigo, sorpreso con droga ed elenco dei clienti dopo 3 anni di Servizi sociali: 44enne ai domiciliari; Sorpreso con droga e soldi. Pusher finisce in manette; Madignano. Sorpreso con droga e contanti, giovane denunciato dai Cc; Portici: sorpreso con la droga. Arrestato dalla Polizia di Stato. - Polizia di Stato.

Scende dal traghetto e viene sorpreso con la droga, arrestato 38enne: I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno tratto in arresto un soggetto di origini palermitane che si era recato, a bordo della propria auto,… dlvr.it/TSg22J #Cronaca #cronacasicilia x.com

Casnigo, sorpreso con droga ed elenco dei clienti dopo 3 anni di Servizi sociali: 44enne ai domiciliariArrestato dai carabinieri dopo essere stato trovato con cocaina ed eroina: nell'abitazione nascondeva altro quantitativo di stupefacente ... bergamo.corriere.it

Sorpreso con droga e contanti: scatta l'obbligo di firmaA Cassino proseguono i controlli straordinari della polizia di Stato contro il traffico di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un uomo di 38 anni r ... ciociariaoggi.it