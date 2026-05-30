Dopo più di due settimane di ricovero, Sonia Bruganelli e la figlia Silvia Bonolis sono tornate a casa. L’ospedale aveva comunicato l’esito delle analisi e delle cure effettuate durante la degenza. La famiglia ha lasciato la struttura senza ulteriori dettagli pubblici sul motivo del ricovero o sulle condizioni di salute della giovane. Nessuna comunicazione è stata rilasciata riguardo a eventuali complicazioni o trattamenti successivi.

Dopo oltre quindici giorni di apprensione e di degenza in una struttura sanitaria, Sonia Bruganelli e la figlia Silvia Bonolis sono rientrate a casa. La comunicazione è arrivata attraverso i canali social della produttrice, che ha informato i follower della conclusione del ricovero e delle dimissioni della giovane. L’aggiornamento è stato affidato a un video pubblicato su Instagram: una sequenza di scatti che ripercorre le settimane trascorse in ospedale, con immagini della quotidianità in reparto e dei momenti condivisi con le persone più vicine. Nel messaggio che accompagna il filmato, Bruganelli ha espresso riconoscenza verso chi ha garantito sostegno e presenza durante la permanenza in corsia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, dall’ospedale è arrivato l’esito sulla figlia: cosa succede

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Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis Momenti Difficili per la Famiglia

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