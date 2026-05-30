Il sondaggio mostra Meloni al 27,6%, con Vannacci al 4,8%. La domanda è come il suo consenso possa influenzare l’esito delle elezioni. Il calo del PD, invece, favorisce direttamente la crescita di Meloni. Vannacci ha deciso di restare in campo, mentre i dati indicano che il suo apporto potrebbe essere decisivo per il risultato finale.

? Punti chiave Come può il 4,8% di Vannacci ribaltare l'intero risultato elettorale?. Perché il calo del PD favorisce direttamente la crescita di Meloni?. Chi è il leader che guida il consenso tra i politici?. Cosa accade al premio di maggioranza se scompare il voto di Vannacci?.? In Breve PD scende al 20,1% mentre M5S resta stabile al 14,5%. Forza Italia cala all'8,2% e la Lega si ferma al 5,7%. Vannacci con Futuro nazionale al 4,8% decide la maggioranza tra le coalizioni. Gradimento governo al 40% con Giuseppe Conte primo tra i leader politici. Il centrodestra consolida la leadership con Fratelli d’Italia al 27,6% e il balzo di Vannacci. Il distacco tra Fratelli d’Italia e il Partito Democratico si amplia di sette punti e mezzo secondo l’ultimo sondaggio che vede la formazione di Giorgia Meloni crescere al 27,6%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondaggio: Meloni vola al 27,6%, Vannacci decide il destino del voto

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SONDAGGI BOMBA! Sinistra SORPASSA Meloni Vannacci DECIDE TUTTO!

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