Sondaggi Ipsos | Amministrative boccata d’ossigeno per Meloni crolla il Pd Vannacci sempre più determinante
I sondaggi Ipsos mostrano che, dopo la sconfitta sulla riforma della Giustizia, il Partito democratico ha registrato un calo nei consensi, mentre il governo di Giorgia Meloni ha ripreso a salire nei sondaggi. Non si è verificato un effetto “Referendum” alle amministrative e non si è evidenziata una forte reazione dopo la sconfitta. Vannacci, invece, è diventato un elemento sempre più determinante nel panorama politico.
Niente “effetto Referendum” alle Amministrative e non c’è stata nessuna onda lunga dopo la sconfitta del governo sulla riforma della Giustizia e il partito di Giorgia Meloni torna a salire nei sondaggi a discapito, in particolare, del Partito democratico. Ma, al momento, per vincere alle Politiche – anche con la nuova e contestata legge elettorale voluta dai partiti di destra – è sempre più necessaria l’alleanza con il generale Roberto Vannacci, con Futuro Nazionale che continua a conquistare consensi. È questo il quadro che viene fuori dall’ultimo sondaggio condotto da Ipsos Doxa di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera. Secondo le stime, Fratelli d’Italia cresce dell’ 1,4% rispetto al mese scorso e si conferma saldamente in testa con il 27,6%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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