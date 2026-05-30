Sondaggi Ipsos | Amministrative boccata d’ossigeno per Meloni crolla il Pd Vannacci sempre più determinante

Notizia in breve

I sondaggi Ipsos mostrano che, dopo la sconfitta sulla riforma della Giustizia, il Partito democratico ha registrato un calo nei consensi, mentre il governo di Giorgia Meloni ha ripreso a salire nei sondaggi. Non si è verificato un effetto “Referendum” alle amministrative e non si è evidenziata una forte reazione dopo la sconfitta. Vannacci, invece, è diventato un elemento sempre più determinante nel panorama politico.