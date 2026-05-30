Sisma la comunità ferita ha saputo rialzarsi

In occasione dell’anniversario della seconda scossa di terremoto del 29 maggio 2012, che ha colpito la Bassa modenese, il municipio di Mirandola è stato riaperto dopo lavori di ristrutturazione. La sindaca ha ricevuto un messaggio da parte del governo. La comunità locale, colpita dal sisma, ha affrontato il percorso di ricostruzione e ricostruzione del municipio.

In occasione dell’anniversario della seconda scossa di terremoto (29 maggio 2012), che ha travolto la Bassa modenese 14 anni fa, la premier Giorgia Meloni ha inviato un messaggio alla sindaca Letizia Budri e alla città di Mirandola che ieri ha ritrovato il suo municipio, ristrutturato e riaperto. "Mi dispiace molto – ha scritto la presidente del Consiglio rivolgendosi anche ai cittadini – non poter essere con voi oggi (ieri, ndr) a Mirandola, ma ci tenevo a farvi arrivare il mio saluto in occasione di una giornata solenne e che si appresta ad entrare nella storia della città. La riconsegna dello storico Palazzo Municipale di Piazza Costituente, danneggiato gravemente dal terremoto nel 2012 e oggi tornato finalmente al suo antico splendore, rappresenta un simbolo straordinario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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