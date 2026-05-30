Una manifestazione ambientalista ha bloccato questa mattina il traforo del Brennero dal lato austriaco. La protesta ha coinvolto sindaci, organizzazioni e attivisti, causando la sospensione temporanea del traffico sulla tratta internazionale. Non sono stati riportati incidenti o danni. La chiusura riguarda solo il tratto austriaco e durerà fino a nuovo avviso. Nessun altra informazione sulle motivazioni specifiche della protesta è stata comunicata.

Una manifestazione ambientalista ha bloccato da questa mattina il traforo del Brennero dal lato austriaco. Si tratta di un presidio preannunciato da settimane, contro il quale si sono levate anche proteste dalla parte italiana ma senza alcun risultato, perché la prefettura ha comunque confermato la manifestazione e non è stato ritenuto opportuno procedere con la revoca. In piazza sono scese numerose associazioni ambientaliste austriache ma anche alcuni esponenti dell’ambientalismo italiano, che hanno comunque preso le distanze da quello che sembra essere un attentato di stampo anarco-ambientalista alla stazione di Verona. Il promotore... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sindaci, organizzazioni e ambientalisti: chi c'è dietro la paralisi del Brennero

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