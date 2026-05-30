Serve collaborazione e sinergie tra il Comune e i commercianti

Da lanazione.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I lavori del nuovo centro urbano sono stati completati da tempo, dopo un cantiere impegnativo che ha portato a un rilancio di uno spazio chiave del territorio. La riqualificazione ha già mostrato i primi risultati, come durante l’ultima edizione di Mercantia e nei mesi scorsi. Ora, si sottolinea la necessità di collaborazione e sinergie tra il Comune e i commercianti per valorizzare appieno il nuovo spazio.

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CERTALDO "I lavori del nuovo centro urbano sono ormai finiti da tempo. È stato un cantiere non facile, ma che apre nuove prospettive di valorizzazione per uno spazio cruciale del territorio, come abbiamo già visto anche in occasione della scorsa edizione di Mercantia e dei mesi scorsi. L’amministrazione comunale farà tutto il possibile per valorizzare la piazza e venire incontro alle attività economiche, come già fatto fin qui. Ma anche i negozianti devono fare la loro parte". È l’appello che il sindaco Giovanni Campatelli ha rivolto alle attività di piazza Boccaccio, via Roma, via 2 Giugno e Borgo Garibaldi, in vista del presente e del futuro prossimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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