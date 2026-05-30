Le classi della scuola Poggi sono state chiuse ieri per disagio a causa di temperature che hanno raggiunto quasi i 40 gradi. Gli studenti e il personale hanno segnalato ambienti invivibili, con aule troppo calde e senza aria condizionata funzionante. La decisione di chiudere le lezioni è stata presa per motivi di sicurezza. L’edificio non è dotato di sistemi di raffreddamento, e l'ondata di caldo ha reso impossibile svolgere le attività scolastiche normalmente.

Il gran caldo è arrivato in anticipo e ieri le temperature alle Poggi hanno sfiorato i 40 gradi. Lo rendono noto alcuni genitori degli alunni che frequentano l’istituto scolastico e che, per consentire ai propri figli di affrontare questi ultimi giorni dell’anno accademico, gli hanno fornito dei ventilatori da portare in classe. Una situazione che rappresenta solo l’ultima delle criticità già segnalate nel corso dei mesi da genitori, ma anche dal dirigente scolastico Saverio Bagnariol. Infiltrazioni di acqua piovana, temperature troppo basse in inverno, cantieri infiniti all’esterno della struttura e la recinzione provvisoria che, lo scorso febbraio, in una giornata caratterizzata da pioggia e forte vento, è caduta colpendo una piccola alunna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuola Poggi senza pace: "Classi da bollino rosso. Temperature insostenibili"

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