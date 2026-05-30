Questa sera in città si è verificato un incidente tra una Fiat 500 e una Lancia Y. Le due vetture si sono scontrate lungo una strada trafficata, causando scompiglio tra i passanti. Per fortuna, non ci sono stati feriti o danni gravi alle persone coinvolte. Sul posto sono arrivati gli agenti per i rilievi e la gestione della viabilità. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale fortunatamente senza feriti questa sera dopo uno scontro tra due autoveicoli che si sono scontrati: una Fiat 500 e una Lancia Y. Un uomo si è fatto medicare sul posto non necessitando le cure dell ospedale. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale. VIDEO La Fortezza abbraccia la ‘famiglia imperfetta’, Trapanese: “Riconoscerla per evitare. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scontro tra Fiat 500 e Lancia Y: paura in serata in città

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Dopo 200 mila chilometri, la Fiat 500 è ancora indistruttibile

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