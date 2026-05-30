Nella prima settimana di giugno 2026, non sono previsti scioperi o agitazioni sindacali che coinvolgano città italiane. L'elenco ufficiale delle mobilitazioni programmate non segnala interruzioni dei servizi pubblici o manifestazioni sul territorio nazionale durante quel periodo. La pianificazione delle azioni sindacali risulta assente per questa settimana, lasciando invariato il funzionamento dei servizi pubblici e dei trasporti nelle città italiane.

Settimana senza scioperi annunciati: dal 1 Giugno 2026 al 7 Giugno 2026, secondo il ufficiale della Commissione di Garanzia sugli Scioperi (CGSSE), non risultano al momento proclamazioni in vigore. Un’assenza che riguarda l’intero spettro dei servizi essenziali e non, dai trasporti — treni, autobus urbani ed extraurbani, aerei e marittimi — alla sanità, fino alla pubblica amministrazione e al comparto privato. Restano quindi regolari i collegamenti e le attività, salvo imprevisti non riconducibili a sciopero. La situazione, tuttavia, può evolvere rapidamente: nuove iniziative sindacali o eventuali revoche possono essere comunicate con scarso preavviso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scioperi settimana dall'1 al 7 giugno 2026, zero città coinvolte: non si ferma nulla

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