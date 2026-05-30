Schlein ha affermato di essere contraria a leader scelti in modo arbitrario e ha sostenuto l’introduzione di una tassa sui miliardari a livello europeo. La proposta, tuttavia, incontra resistenze da parte di alcuni partner europei che ostacolano l’adozione di questa misura. Restano ancora da chiarire i dettagli su come verrebbe finanziato il welfare attraverso questa tassa e quali siano le motivazioni dei partner che si oppongono alla proposta.

? Domande chiave Come verrebbe finanziato il welfare con la nuova tassa europea?. Chi sono i partner che frenano la proposta di Schlein?. Perché la scelta del premier deve passare dalle primarie?. Quali lezioni ha tratto la sinistra dalla sconfitta a Venezia?.? In Breve Proposta patrimoniale europea per colpire l'1% della popolazione più ricca.. Giuseppe Conte chiede programmi non radicali per la futura coalizione.. Schlein analizza il risultato elettorivo di Venezia come un pareggio.. Divergenze tra Avs e Movimento 5 Stelle sulla tassazione dei miliardari..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La proposta di tassazione sui grandi patrimoni si inserisce in un contesto di crescita economica lenta, con il PIL in aumento solo dello 0,3%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schlein: no ai leader scelti a tavolino e sì alla tassa sui miliardari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

New York: tassa sui pied-à-terre, i miliardari criticano la misuraA New York, è stata introdotta una tassa sui pied-à-terre, destinata a colpire gli immobili di proprietà di individui con patrimoni elevati.

Leggi anche: L’ipotesi trattativa e i 6 punti di Trump. Incognita sui leader scelti dal regime

Temi più discussi: Comunali, le reazioni dei partiti e dei leader. Meloni: E anche oggi crolliamo domani; Il centrosinistra cerca il leader, nel Pd riapre il tema primarie; Il campo largo in versione still life; Schlein a Lecco per Gattinoni: Insieme vinceremo qui e alle politiche per cambiare l’Italia.

Ad #ottoemezzo parlano della Schlein leader. MI SONO ROTTO I COGLIONI Letterale. E basta! Abbiamo l'occasione di battere la destra ma se mettiamo una così,NO. Vuota,banale,col carisma di una sogliola bollita @AdriMCMLXI @ErmannoKilgore @France x.com

Elly Schlein ai cancelli Electrolux. L’alleanza dei sindaci contro i tagliLa solidarietà della leader del Pd, i primi cittadini uniti: No alle logiche predatorie delle multinazionali ... msn.com

Schlein-Landini, il No ultima spiaggia per i due aspiranti leaderUn No per blindarsi. Un No per rilanciarsi. A sinistra la campagna referendaria non è (solo) una questione di merito. E se tutto è politica, allora Elly Schlein cerca il colpaccio per bissare la ... ilgiornale.it