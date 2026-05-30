Dalle parti del Nazareno c'è chi la chiama già "agenda E", che sta per "Elly", certo, ma soprattutto per "energia". La segretaria sceglie di ripartire da qui dopo il boccone amaro delle amministrative di Venezia. Lo fa, come anticipato nei giorni scorsi dal Messaggero, da Civitavecchia, città simbolo della transizione energetica. Nessun evento costruito su due piedi, ma un confronto che rientra tra le tappe di un percorso di confronto sulle politiche industriali - dalla moda all'agroalimentare - coordinato dal dem Andrea Orlando, con imprese e associazioni sul territorio. Il punto di arrivo? Un libro bianco sulle politiche industriali che confluirà in un documento da presentare, tra settembre e ottobre, agli alleati di coalizione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Schlein, la mossa sull?energia: un "libro bianco" di proposte per gli alleati. E Conte rilancia le primarie

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Grazie @Arturo_Scotto . Continui a dire la verità ed ignori i troll che le rispondono schifosamente. Continuo a sostenere il PD (Schlein) grazie a persone come lei x.com

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