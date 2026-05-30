Al Museo di Santa Cecilia a Massa Marittima, un’installazione trasforma l’ottone in una superficie simile alla seta. La mostra presenta un trombone barocco che, attraverso tecniche specifiche, sembra quasi morbido come tessuto. L’evento mette in evidenza il contrasto tra il materiale originario e l’effetto estetico ottenuto, offrendo un’interpretazione artistica delle caratteristiche dell’ottone. La mostra è aperta al pubblico e si focalizza sulla trasformazione visiva e tattile del metallo.

MASSA MARITTIMA Massa Marittima, la tromba barocca impara a cantare: al Museo di Santa Cecilia l’ottone si fa seta. Esiste un momento esatto, nella storia della musica, in cui la tromba ha deposto le sue vesti guerresche. Uno snodo antico e affascinante in cui lo strumento associato alle segnalazioni militari e ai fasti delle corti ha scelto di abbassare il tono, imparando a sussurrare e a declamare melodie dolcissime. Stasera alle 21, il Museo di Santa Cecilia di Massa Marittima ospiterà un appuntamento speciale della rassegna Classica al Museo, intitolato significativamente "Della Tromba col Violino et Organo Insieme". L’evento, curato dalla Fondazione Museo Santa Cecilia con il patrocinio del Comune, promette di trasformare la materia vibrante dell’ottone nella fluidità della seta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Santa Cecilia. Quando l’ottone diventa seta

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