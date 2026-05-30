Sanremo lutto per lo stilista Alessandro Corso | muore a 52 anni

Da ameve.eu 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo stilista Alessandro Corso, noto per aver lavorato a livello internazionale, è morto a 52 anni. La sua carriera è iniziata nella bottega paterna, prima di espandersi oltre i confini nazionali. Tra i clienti della sartoria di famiglia figuravano artisti noti e personalità del mondo dello spettacolo. La sua esperienza si è sviluppata attraverso collaborazioni con diverse celebrità e partecipazioni a eventi di moda di rilievo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel settore della moda.

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? Domande chiave Come si è evoluta la carriera internazionale dopo la bottega paterna?. Chi erano i famosi artisti vestiti dalla storica sartoria di famiglia?. Cosa è successo esattamente durante i tentativi di rianimazione in casa?. Quale vuoto lascia la sua scomparsa nel tessuto della moda ligure?.? In Breve Malore avvenuto alle 10:13 in casa dopo intervento sanitari Matuzia Emergenza e Alfa 2. Figlio di Sebastiano Tano Corso, storico titolare della bottega Ago d'oro in via Roma. Carriera internazionale presso Brunello Cucinelli e collaborazioni professionali a Mosca. Padre di due figli e figura chiave della tradizione sartoriale di Sanremo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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