Salis | Se un uomo dice che le quote rosa sono inutili resto perplessa

Da agi.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha affermato che le quote rosa sono inutili, suscitando una reazione di perplessità. I dati del World Economic Forum indicano che il tasso di occupazione femminile è inferiore del 20% rispetto a quello maschile. La discussione si è concentrata sulla questione delle pari opportunità nel mondo del lavoro. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o dettagli sulla posizione dell’interlocutore.

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AGI - I dati del World Economic Forum segnalano che il tasso di occupazione femminile è inferiore del 20% rispetto a quello maschile. E ancora una differenza di stipendio del 17% tra i due sessi. Statistiche che da sole basterebbero per far comprendere la questione della parità di genere. Però, oltre ai dati, ci sono percezioni, stereotipi e pregiudizi che frenano la piena uguaglianza tra donne e uomini. Questi i temi al centro dell'evento " Parità di genere nell'impresa ", che si è svolto ieri al museo Castromediano di Lecce, al quale hanno partecipato tra gli altri Silvia Salis, sindaca di Genova, e Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia. 🔗 Leggi su Agi.it

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