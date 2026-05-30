Un nuovo Su-57D è stato equipaggiato come centro di comando volante per droni e caccia. Il velivolo, di quinta generazione, coordina operazioni di droni e aerei da combattimento. La modifica prevede l'installazione di sistemi avanzati per la gestione di missioni multidominio. Il velivolo svolge funzioni di comando e controllo in volo, integrando diverse piattaforme in operazioni sul campo. La trasformazione indica un cambiamento nel ruolo dei caccia moderni, da semplici vettori offensivi a piattaforme di comando.

Lo sviluppo delle piattaforme da combattimento di quinta generazione sta progressivamente trasformando il ruolo del caccia moderno da semplice vettore offensivo a centro nevralgico della guerra multidominio. In questo scenario s’inserisce il nuovo Su-57D, variante biposto del caccia stealth russo sviluppato da Sukhoi nell’ambito del complesso aeronautico della United Aircraft Corporation. Mosca intende utilizzare il velivolo non soltanto come piattaforma da superiorità aerea, ma anche come elemento di coordinamento tattico capace di dirigere operazioni integrate tra assetti pilotati e sistemi unmanned. Secondo quanto emerso durante i primi... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Russia, il nuovo Su-57D diventa un “centro di comando volante” per droni e caccia

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Why Russia May Be Building a Twin-Seat Su-57 Stealth Fighter

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