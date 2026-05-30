L’Italia ha deciso di rafforzare il suo contingente militare nel Mar Nero, inviando cento soldati. La mossa arriva dopo l’attacco di un drone in Romania, definito dal governo italiano come un fatto «gravissimo». La presenza italiana sul fianco orientale della Nato viene accelerata in risposta all’incidente, che ha modificato il clima politico e militare nella regione dell’Europa orientale.

L’attacco del drone precipitato in Romania cambia il clima politico e militare in Europa orientale. Mentre il governo italiano condanna duramente l’episodio e parla di un fatto «gravissimo», la Difesa accelera il rafforzamento della presenza italiana sul fianco orientale della Nato. Entro metà giugno partirà infatti una missione che coinvolgerà circa cento militari dell’ Aeronautica Militare, destinati alla base di Mihail Kog?lniceanu, nei pressi di Costanza, uno dei punti strategici più sensibili dell’intera regione del Mar Nero. L’operazione, già pianificata da tempo ma finora rimasta riservata, assume ora un significato politico e strategico diverso dopo l’esplosione avvenuta sul territorio romeno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Romania colpita dal drone, l’Italia rafforza il fianco Est: cento militari verso il Mar Nero

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