Roma scava un tunnel sotto la banca ma la filiale è chiusa da tempo | il ladro si ritrova nei locali vuoti

Un ladro ha scavato un tunnel sotto una banca ormai chiusa da tempo, convinto di poter entrare nell’edificio. Tuttavia, i locali sono vuoti e dismessi da anni a causa del trasferimento della filiale. L’uomo si è trovato nel vuoto, senza possibilità di entrare o rubare. La scoperta è stata fatta dai tecnici intervenuti sul posto, che hanno verificato l’assenza di attività all’interno.

Il malvivente era convinto di mettere a segno un colpo, ma la filiale della banca è dismessa per trasferimento ad altra sede. Indagini in corso per identificare il ladro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Pomigliano, un tunnel pronto alluso sotto la banca: indagini in corso

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