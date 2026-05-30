Matteo Berrettini ha vinto il match agli ottavi di finale di Roland Garros 2026, dopo aver recuperato da uno svantaggio di due set a uno. Nel quinto set, ha annullato un match point e conquistato il tie-break decisivo. La partita contro Francisco Comesana si è conclusa con il tennista italiano che ha superato il rivale in un incontro combattuto e lungo.

Matteo Berrettini vola agli ottavi di finale del Roland Garros 2026 al termine di una battaglia epica contro l’argentino Francisco Comesana. Il tennista romano, attualmente numero 105 del ranking mondiale, ha avuto la meglio sul numero 102 del mondo dopo 5 ore e 13 minuti di gioco. Il punteggio finale di 7-6(3), 5-7, 6-7(4), 6-4, 7-6(13) racconta soltanto in parte l’intensità di una sfida combattuta fino all’ultimo scambio, decisa soltanto al super tie-break del quinto set. Una battaglia vinta al quinto match point Berrettini ha mostrato solidità fisica e mentale, riuscendo a restare lucido nei momenti più delicati dell’incontro. L’azzurro ha chiuso il match al quinto match point a disposizione, dopo aver annullato anche due opportunità favorevoli all’avversario. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Roland Garros, Berrettini è un leone! Sotto due set a uno rimonta e vince il supertiekreak annullando match point

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