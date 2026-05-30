Il centrodestra ha accolto con favore le dichiarazioni del governatore, che ha evidenziato come il sistema bancario italiano sia in grado di affrontare la fase più difficile del ciclo economico grazie a fondamentali solidi e capacità di adattamento. Le considerazioni finali del governatore suggeriscono un sistema resiliente, anche in un contesto di crescenti opportunità di aggregazione tra le banche.

Le Considerazioni finali del governatore Panetta, restituiscono l'immagine di un sistema bancario italiano che affronta la fase più complessa del ciclo economico con basi solide e capacità di adattamento. Nel passaggio chiave sulle banche, Panetta osserva che «le banche italiane affrontano questa difficile fase congiunturale da una posizione di solidità. La redditività e il grado di capitalizzazione sono elevati; il rapporto tra valore di mercato e valore contabile è tra i più alti in Europa». Un giudizio che rafforza l'idea di un comparto bancario non solo stabile, ma anche competitivo. In questo quadro si inserisce il tema delle aggregazioni, letto dal governatore in chiave evolutiva: «l'elevata dotazione patrimoniale del sistema apre spazio a nuove aggregazioni, nazionali e transfrontaliere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Risiko, c'è ancor più spazio per le aggregazioni. Il centrodestra plaude

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