La biblioteca di Concorezzo selezionata per un innovativo progetto di inclusione per bambini

Una biblioteca di Concorezzo è stata scelta per un nuovo progetto che mira a migliorare l’accesso alla cultura per i bambini con neurodivergenze e disabilità cognitive. Il progetto si concentra anche sui disturbi dello spettro autistico, con l’obiettivo di creare spazi più inclusivi e accessibili. L’iniziativa coinvolge diversi soggetti e prevede interventi specifici per favorire la partecipazione dei più piccoli alle attività culturali.

Un progetto innovativo dedicato all’accessibilità culturale per bambini con neurodivergenze e disabilità cognitive, con particolare attenzione anche ai disturbi dello spettro autistico. È il progetto “Vengo anch’io”, promosso da Itinerari Paralleli Impresa Sociale, ArteVOX Teatro e Fondazione Don.🔗 Leggi su Monzatoday.it L'inclusione va su due ruote: innovativo progetto tra Medea, Moto Club e Federmoto"Twex" è rivolto a ragazzi tra i 12 e i 18 anni con autismo ad alto funzionamento o con disabilità intellettive lievi: coinvolti anche l'ex dirigente... Argomenti più discussi: La biblioteca di Concorezzo selezionata per un innovativo progetto di inclusione per bambini; Concorezzo selezionata tra le biblioteche CUBI per il progetto Vengo anch’io: cultura accessibile e inclusiva; Concorezzo, i lettori diventano giardinieri: nasce l’orto condiviso in biblioteca; Acec Milano, Assemblea annuale a Concorezzo. Questa sera vi aspettiamo al ristorante pizzeria I conti corti a concorezzo Per assaggiare i nostri piatti tipici sardi … Prenotate 3402414018 facebook