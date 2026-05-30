Riforma elettorale Lomuti | Un impianto che allontana i cittadini

Da ameve.eu 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nuova riforma elettorale prevede un listino di 105 nominati, riducendo i seggi assegnati tramite voto diretto. Questa modifica solleva dubbi sulla rappresentanza popolare, dato che meno cittadini scelgono i propri rappresentanti. Inoltre, la legge non affronta le crisi nel settore lavoro e sanità, ignorando i problemi quotidiani dei cittadini. La riforma sembra privilegiare la struttura politica più che le esigenze della popolazione.

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? Domande chiave Come influirà il listino dei 105 nominati sulla sovranità popolare?. Perché la riforma elettorale ignora le crisi del lavoro e della sanità?. Chi trarrà vantaggio dal nuovo premio di maggioranza al 42%?. Quali conseguenze avrà la blindatura del potere sulla fiducia dei cittadini?.? In Breve Proposta prevede 105 parlamentari nominati tra 70 alla Camera e 35 al Senato.. Premio di maggioranza fissato al 42% per cristallizzare il potere di governo.. Riforma impatta sulla sovranità popolare e sulla gestione crisi lavoro e sanità.. M5S porterà le proprie controproposte direttamente in Parlamento per contrastare il testo.. Lomuti attacca la riforma elettorale in commissione: il Movimento 5 Stelle punta al contrasto dei listini nominati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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