? Domande chiave Come influirà il listino dei 105 nominati sulla sovranità popolare?. Perché la riforma elettorale ignora le crisi del lavoro e della sanità?. Chi trarrà vantaggio dal nuovo premio di maggioranza al 42%?. Quali conseguenze avrà la blindatura del potere sulla fiducia dei cittadini?.? In Breve Proposta prevede 105 parlamentari nominati tra 70 alla Camera e 35 al Senato.. Premio di maggioranza fissato al 42% per cristallizzare il potere di governo.. Riforma impatta sulla sovranità popolare e sulla gestione crisi lavoro e sanità.. M5S porterà le proprie controproposte direttamente in Parlamento per contrastare il testo.. Lomuti attacca la riforma elettorale in commissione: il Movimento 5 Stelle punta al contrasto dei listini nominati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforma elettorale, Lomuti: “Un impianto che allontana i cittadini

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