Sidari ha annunciato il ritiro dalla corsa elettorale, chiedendo ai suoi sostenitori di non votarlo. Non ha spiegato i motivi di questa decisione pubblicamente. Dopo aver fatto il passo indietro, non ha più partecipato alle attività politiche con la Lega, con cui aveva collaborato in passato. La sua decisione è stata comunicata tramite i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli.

? Domande chiave Perché Sidari ha chiesto ai suoi elettori di non votarlo?. Come ha gestito il rapporto con la Lega dopo il ritiro?. Quali sono le reali motivazioni dietro la protezione del suo cognome?. Chi dovrà gestire le conseguenze politiche di questo sabotaggio interno?.? In Breve Sidari ha ottenuto solo 27 voti dopo aver dissuaso i sostenitori.. La nota ufficiale di ritiro è stata pubblicata il 30 maggio 2026.. Il candidato ha espresso rammarico verso i dirigenti della Lega.. Il gesto crea tensioni interne tra la Lega e i rappresentanti reggini..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). In un contesto economico nazionale segnato da una modesta espansione del PIL, la dinamica politica locale assume particolare rilevanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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