Botte ai sostenitori del Sì all’università di Bologna | 13 denunciati

La polizia ha denunciato 13 persone coinvolte in episodi di violenza avvenuti durante una manifestazione a Bologna a favore dell’università. L’indagine condotta dalla Digos ha identificato i soggetti ritenuti responsabili di aver partecipato a scontri e aggressioni. Le autorità hanno raccolto prove e testimonianze che hanno portato ai deferimenti senza yet ulteriori dettagli sui fatti.

di Francesca Galici – La dittatura del pensiero unico all’università di Bologna non è una novità ma il clima che si respira da qualche tempo all’interno dell’Ateneo sembra in rapido deterioramento. I tempi bui, a Bologna, sembrano tornati, come emerge dall’indagine condotta dalla Digos e relativa a un episodio verificatosi lo scorso 11 marzo, quando Azione Universitaria aveva organizzato un evento per il “sì” al referendum all’interno del plesso Belmeloro. Un evento che non solo non si è svolto ma a contorno del quale ci sono state anche botte e minacce da parte di uno dei collettivi di sinistra più noti dell’Ateneo bolognese. Già nel primo pomeriggio dell’11 marzo, la Digos era venuta a conoscenza di una contromanifestazione organizzata dal collettivo di sinistra per impedire lo svolgimento dell’evento di Azione Universitaria. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Botte ai sostenitori del Sì all’università di Bologna: 13 denunciati Articoli correlati Il prefetto di Napoli ai appella ai tifosi dopo il ferimento nella notte di due sostenitori del Chelsea“Eventi come quello di stasera devono rappresentare una festa per tutti, promuovendo la cultura del rispetto dell'avversario. Una selezione di notizie su Botte ai sostenitori del Sì... Discussioni sull' argomento Botte ai sostenitori del Sì all’università di Bologna: 13 denunciati; Scontri e botte fra ultras della Triestina e tunisini in zona stazione Foto; Comanducci cambia passo. Verso una lista anziché tre con Gamurrini in prima fila; Botte ai sostenitori del Sì all’università di Bologna | 13 denunciati. Botte ai sostenitori del Sì all’università di Bologna: 13 denunciatiUn gruppo di antagonisti ha impedito un evento di Azione Universitaria: per uno studente 15 giorni di prognosi per un cazzotto ... msn.com “Dopo 35 anni in botte è ancora vitale”: la Vernaccia di Oristano che sfida il tempo - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/vino/d… x.com Dopo 35 anni in botte, la Vernaccia di Oristano Antico Gregori di Contini è ancora vitale. Un vino raro che racconta la Sardegna tra ossidazione, mare e tempo facebook