Re Carlo ha ricevuto un messaggio scritto da Meghan, senza che fosse reso pubblico il contenuto. La comunicazione è stata fatta in modo riservato e riguarda questioni interne alla famiglia reale. La notizia si aggiunge alle recenti tensioni tra i membri, aggravate dallo scandalo che coinvolge un ex principe. La famiglia reale si trova in uno stato di fermento, con le dinamiche tra i membri che attirano l’attenzione dei media.

Occhi puntati sui membri della Royal Family. Sono momenti complessi, con lo scandalo dell'ex Principe Andrea che infiamma la cronaca inglese e le tensioni ancora ben presenti all'interno della famiglia. Eppure, secondo gli esperti, da parte di Harry, ma anche di Meghan, ci sarebbe l'intenzione di riavvicinarsi alla Corona e al resto dei parenti. È opinione di molti che Meghan Markle, più decisa nella frattura con la Famiglia Reale rispetto al marito, stia ora cercando di dare segnali di riconciliazione. Ne è convinto Express Uk, che si avvalso di un gruppo di fini conoscitori della Royal Family per decodificare certi messaggi lanciati dalla Markle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Re Carlo e il messaggio segreto di Meghan: ecco di cosa si tratta

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